СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране: попадание ракеты и теракт

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возникло ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил Баканов.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. "Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Иван Баканов.

Также Председатель Службы поблагодарил представителей Офиса Президента, СНБО, МИД, Службы внешней разведки, других органов власти и международных партнеров, которые с первых минут трагедии присоединились к его расследованию. Иван Баканов напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа СБУ, которая сейчас эффективно работает в Иране. Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах Президента с международными партнерами.

Отдельно Председатель СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.

"В новой современной реальности, когда социальные сети генерируют новые конкурентные смыслы и идеи для всего человечества, часто и густо подменяют собой государственные институты и правоохранительные органы, очень важно не разучиться думать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на фейках. Мы все связаны друг с другом и все вместе будем нести ответственность за растиражированные фейковыводы. Нужно набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов, которые основаны на доказательствах", - добавил Баканов.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

По словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа “Тор”, изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех “закрытых” версиях катастрофы самолета МАУ в Иране.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский сегодня сообщил, что версия о попадании ракеты в самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, разбившегося в среду в Иране, не исключается, но не является подтвержденной.