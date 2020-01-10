СБУ розглядає дві пріоритетні версії авіакатастрофи в Ірані: потрапляння ракети і теракт

“Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу „ТОР“ привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникло ряд запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються”, — заявив Баканов.

Що стосується версії теракту, то цю інформацію СБУ також ретельно вивчає та аналізує. “Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу завірити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію”, — підкреслив Іван Баканов.

Також Голова Служби подякував представникам Офісу Президента, РНБО, МЗС, Служби зовнішньої розвідки, інших органів влади та міжнародним партнерам, які з перших хвилин трагедії долучилися до її розслідування. Іван Баканов нагадав, що була сформована окрема слідча група СБУ, яка зараз ефективно працює в Ірані. Представники Служби були присутні на нарадах та зустрічах Президента з міжнародними партнерами.

Окремо Голова СБУ закликав громадян більш обережно ставитися до розповсюдження неперевірених даних щодо трагедії.

“У новій сучасній реальності, коли соціальні мережі генерують нові конкурентні смисли та ідеї для всього людства, часто і густо підміняють собою державні інституції та правоохоронні органи, дуже важливо не розучитися думати й робити висновки, ґрунтуючись на фактах, а не на фейках. Ми всі пов’язані один з одним і всі разом будемо нести відповідальність за розтиражовані фейковисновки. Потрібно набратися терпіння і почекати результатів розслідування з боку компетентних органів, які засновані на доказах”, — додав Баканов.

Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою.