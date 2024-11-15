Сборная Украины прибыла в Батуми на матч против Грузии
Киев • УНН
Украинская сборная прибыла в Батуми на матч 5-го тура Лиги наций против Грузии. Игра состоится 16 ноября в 19:00 на Adjara Bet Arena, букмекеры оценивают шансы команд почти одинаково.
Национальная сборная Украины по футболу уже прибыла в грузинский Батуми, где начнет предматчевую тренировку. Уже завтра, 16 ноября, "сине-желтые" проведут матч против сборной Грузии в рамках пятого тура Лиги наций. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Сегодня утром "сине-желтые" отправились из Турции к месту проведения матча пятого тура Лиги наций. Уже через несколько часов начнется предматчевая тренировка национальной команды, а также традиционные медиаактивности
Дополнение
16 ноября на местном стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура группового раунда в квартете В1 Грузия-Украина (начало - в 19:00 по киевскому времени).
Встречу обслужит английская бригада судей во главе с Крисом Каваной. На линиях ему помогут Ли Беттс и Нил Дэвис. Обязанности четвертого рефери будет исполнять Сэм Баррот. За свою карьеру арбитра Кавана ни разу еще не пересекался с украинскими командами.
Поединок можно будет посмотреть на платформе "MEGOGO", а также в цифровом вещании T2 матч сборной Украины в прямом эфире покажут региональные телеканалы "Суспільне".
Букмекеры не имеют явного фаворита в этом противостоянии - на победу Украины дают коэффициент 2,71, а на победу Грузии - 2,75. На ничью - 3,25.
Напомним
Защитник "Руха" Алексей Сыч получил дебютный вызов в сборную Украины. Александр Тымчик из "Динамо" покинул лагерь команды перед матчами с Грузией и Албанией в Лиге наций.
Заключительные матчи Лиги наций-2024/2025: как проходит подготовка сборной Украины к поединкам13 нояб. 2024, 12:16 • 15560 просмотров