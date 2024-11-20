С сегодняшнего дня НБУ меняет валютные ограничения: что ждет бизнес

Нацбанк с 20 ноября обновляет правила валютных операций для поддержки международной торговли и технической помощи. Изменения коснутся импортных контрактов, репатриации дивидендов и использования валютных кредитов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны, НБУ смягчает ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой, - принимает меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений - говорится в заявлении Нацбанка.

Как сообщается, изменения будут касаться нескольких направлений:

Перевод средств для выполнения обязательств по импортным контрактам

Как рассказали в Нацбанке, сейчас украинский бизнес может рассчитываться за импорт любой продукции только при условии, если поставка товара осуществляется после 23 февраля 2021 года. Однако с 20 ноября украинские предприятия получат возможность рассчитываться за импорт товаров без ограничения срока их поставки в Украину при условии, если средства переводятся в пользу:

- иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА) / иностранного государства через уполномоченное им лицо / иностранного лица, в состав участников которой входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка);

- других нерезидентов, при условии участия в импортных операциях (путем кредитования, страхования, гарантирования, поручительства) иностранного ЭКА / иностранного государства через уполномоченное им лицо / иностранного лица, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка).

Ежемесячный лимит для таких переводов установлен на уровне 10% от суммы просроченной задолженности по договору об импорте товаров (по состоянию на 01 ноября 2024 года).

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

В Нацбанке считают, что такие изменения будут стимулировать иностранные государства, государственные банки и ЭКА сохранить и укрепить существующие коммерческие связи иностранных экспортеров с украинским рынком. Это также позволит минимизировать риски уменьшения потенциальных объемов финансирования и снижения инвестиционной привлекательности Украины.

Расчеты по проектам международной технической помощи

Сейчас, как указали в НБУ, предусмотрена возможность перевода иностранной валюты из Украины для расчетов в рамках проектов/программ международной технической помощи/пограничного сотрудничества, финансируемых ЕС. При этом резиденты Украины получают техническую помощь не только от стран ЕС, но и от других стран для проектов, финансируемых за счет иностранных доноров.

Учитывая это, НБУ с 20 ноября 2024 года предоставляет возможность переводить иностранную валюту за границу для проведения расчетов по проектам международной технической помощи, независимо от того, каким государством или организацией финансируется такой проект - говорится в заявлении Нацбанка.

Такие изменения, как считают в НБУ, позволят комплексно решить проблему расчетов по проектам международной технической помощи, что положительно повлияет как на позиции Украины, так и отдельных бенефициаров такой помощи - резидентов, а также поспособствует принятию положительных решений международных доноров по дальнейшей поддержке Украины.

Репатриация дивидендов за границу

Как сообщается, Национальный банк внимательно следит за соблюдением установленных валютных ограничений. По результатам проверок, которые показали попытки обхождения ежемесячного лимита на репатриацию дивидендов, НБУ установил дополнительные критерии для таких операций.

Так, с 20 ноября 2024 года украинские компании смогут воспользоваться возможностью частичной репатриации дивидендов по корпоративным правам или акциям только при одновременном соблюдении следующих условий:

- период деятельности эмитента с даты государственной регистрации до даты осуществления соответствующей операции составляет не менее 12 месяцев;

- с момента приобретения иностранным инвестором/нерезидентом права собственности на корпоративные права/акции эмитента, осуществляющего выплату дивидендов, до даты осуществления соответствующей операции прошло не менее шести месяцев.

Использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в валюте

Для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений Национальный банк также с 20 ноября 2024 года устанавливает запрет на использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Наличности в обращении уменьшилось на 4,4 млрд гривен: в НБУ назвали причину