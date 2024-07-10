С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

Украинцы более охотно покупают жилье на вторичном рынке. Большим спросом пользуются однокомнатные квартиры с ремонтом, расположенные на нижних этажах. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр.

Сейчас сделок стало меньше, реально. Если сравнивать с летом прошлого года, то количество сделок упало где-то процентов на 40 - отметил Кудояр.

По его словам, сейчас спросом пользуются однокомнатные квартиры с ремонтом на нижних этажах, цена за которые варьируется в районе 60 тысяч долларов. А вот жилье без ремонта продаются очень сложно.

Никто не хочется связываться с ремонтами - объяснил эксперт.

Он отметил, что количество продаж на рынке вторичной недвижимости обвалилось на 30-50%.

То есть иными словами: средний чек понизился крепко, количество сделок упало процентов на 30-40, а то и 50, в зависимости от сегмента рынка, нижние этажи, квартиры с ремонтом и квартиры маленькие. Уменьшение идет в объеме - сказал Кудояр.

В то же время, по его словам, украинцы сейчас боятся вкладывать средства в строящееся жилье.

Что касается первички, то за последний год среди моих знакомых только две было куплено квартиры, которые на этапе фундамента. Люди вообще боятся всего. Это очень редкие сделки. Первичка – людей интересует дом, который сдан или почти сдан, или вот-вот сдан, и чтоб цена была не большая, потому что они идут без ремонта, с ремонтом не хотят сталкиваться и так далее - добавил Кудояр.

Сейчас, по его словам, на рынке сложилась уникальная ситуация, когда готовое жилье можно купить дешевле, чем то, которое строится. При этом цены на квартиры в Украине, по данным эксперта, остались на уровне тех, что были до широкомасштабного вторжения россии.

Цены плюс минус такие же, как и до войны были. Есть застройщики, которые подняли там на 10-15%, они это мотивируют стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали, плюс еще и.. в Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось 7 - рассказал Кудояр.

По его словам, сейчас пользуется спросом недвижимость на Закарпатье, во Львове, Ивано-Франковске, так как эти области считают более безопасными. Вместе с тем, по данным Кудояра, рынок недвижимости в Киеве и Киевской области менее активный, хоть сюда и едут люди с регионов

Скорее всего больше снимают жилье, снимают достаточно активно, и риелторы выживают за счет аренды больше - добавил он.

Напомним

Ранее соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала УНН, что небольшие квартиры, несмотря на войну, пользуются спросом в Украине, а цены на недвижимость в крупных городах остаются стабильными. По ее словам, инвестиции в недвижимость могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе, а вот аренда жилья может дать психологический комфорт.

Кроме того, Соседка рассказала, где за рубежом лучше приобретать квартиры и на что стоит обращать внимание во время покупки. Она отметила, что инвестиции в зарубежную недвижимость могут обеспечить диверсификацию активов, потенциал роста цен и возможность получения вида на жительство или гражданства.