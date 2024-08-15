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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 17:27  •  10047 просмотра

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Минфин сообщил о $98,7 млрд прямой бюджетной поддержки от доноров с февраля 2022 года. Средства направляются на социальные, гуманитарные и приоритетные невоенные расходы госбюджета.

С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций достигает около 98,7 миллиарда долларов США. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Детали

В Минфине отмечают, что все поступления от партнеров Правительство направляет на социальные, гуманитарные и другие приоритетные невоенные расходы госбюджета. Также в ведомстве подчеркнули, что внешняя финансовая помощь не может быть использована на обеспечение расходов безопасности и обороны. 

Эффективные шаги Правительства Украины позволяют укреплять внутреннюю финансовую состоятельность в период неопределенности. Однако, международная помощь продолжает быть важным элементом в поддержке финансовой системы и обеспечении насущных потребностей страны.  С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций достигает около 98,7 млрд долларов США

- рассказали в министерстве. 

Привлеченные средства направляются на конкретные расходы, которые были определены с партнерами или на первоочередные расходы госбюджета согласно приоритетной очередности.

Отмечается, что привлеченные средства в рамках проектов Всемирного банка имеют исключительно целевое назначение, согласованное партнерами и Правительством Украины.

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В общем, с февраля 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина получила почти 40 млрд долларов США. Крупнейшие доноры - США, Япония, Великобритания.

С начала полномасштабной войны Всемирный банк начал 7 проектов для поддержки ключевых отраслей экономики Украины:

  • Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Возмещение расходов на выплату пенсий, части социальных пособий, заработной платы медикам, учителям, государственным служащим (кроме области безопасности и обороны) и сотрудникам ГСЧС. Через проект привлечено до 30 млрд долларов США.  
  • Проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE). Социальная помощь незащищенным слоям населения и увеличение эффективности программ социальной поддержки (в частности, ВПЛ). В рамках проекта поступило около 1,2 млрд долларов США.
  • «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE). Восстановление и поддержка агросектора (в частности, расширение доступа сельхозпроизводителей к программе кредитования 5-7-9). Привлечено 500 млн долларов США. 
  • "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). Улучшение доступа к медицинским услугам, удовлетворение насущных потребностей в услугах здравоохранения, обеспечение финансовой защиты в экстренных условиях. В рамках проекта уже поступило более 124,5 млн долларов США. 
  • "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Мелкие и средние ремонты частично поврежденных частных и многоквартирных жилых домов. Уже привлечено около 150 млн долларов США.
  • Два займа на политику развития (DPL/DPO). Поддержка усилий Украины во внедрении повестки дня структурных реформ и предоставление критически важного финансирования. Общая выборка - 3 млрд долларов США. 

На приоритетные расходы государственного бюджета без привязки к конкретным направлениям направляются средства от ЕС (38 млрд евро), средства от МВФ (10,2 млрд долларов США), а также бюджетная поддержка от Правительства Канады (более 5 млрд долларов США).  К ним относятся социальные и гуманитарные расходы, которые не покрываются бюджетной поддержкой с целевым назначением. А также поддержка энергосектора, обслуживание государственного долга, экономическое восстановление и прочее

- подытожили в Министерстве финансов Украины. 

Напомним

Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Средства будут направлены на социальные и гуманитарные программы, а до конца года ожидается еще один транш помощи.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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