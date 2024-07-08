С начала года саперы проверили более 171,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, запланированных к первоочередному обследованию и разминированию. Из них более 156,6 тысяч гектаров уже было возвращено аграриям для ведения хозяйства. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Наши саперы взяли очень хороший темп. Например, на Херсонщине уже проверили и вернули в использование аграриев почти 60% сельхозугодий, которые мы запланировали обследовать в этом году. В целом по Украине с начала года вернули в хозяйственную эксплуатацию более чем 156,6 тысячи гектаров земель. Благодаря этому аграрии снова могут выезжать в поля, засевать угодья, собирать урожай. А это рабочие места, такие нужные сейчас государству налоги, это хлеб испеченный из харьковской пшеницы, или арбузы с херсонских полей - сказала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно информации от областных военных администраций, плановое обследование сельскохозяйственных земель проводилось в восьми регионах страны. С начала года наибольшие площади земель были обследованы в следующих областях:

- Херсонская область: 146,3 тыс. га, из которых 17,76 тыс. га были обследованы в июне;

- Харьковская область: 11,3 тыс. га, из которых 4,55 тыс. га в июне;

- Николаевская область: 8,3 тыс. га, из которых 1,67 тыс. га в июне.

Первый вице-премьер-министр Украины, которая также является министром экономики, отметила, что в течение первого полугодия страна смогла значительно усилить свои возможности в сфере гуманитарного разминирования.

Прошлый год мы начинали, не имея ни одной машины для разминирования. На начало 2024-того имели 30 машин. В июне уже 82 машины для разминирования. Мы и в дальнейшем будем увеличивать их количество. Ведь уже есть примеры локализации производства иностранных образцов, есть отечественные разработки, которые после сертификации будут запущены в серийное производство. Что касается другой техники и оборудования для разминирования, уже сегодня операторы покупают технику украинского производства - отметила Свириденко.

По словам вице-премьер-министра, с начала года количество сертифицированных операторов в сфере противоминной деятельности увеличилось более чем в полтора раза, достигнув 43 сертифицированных операторов. Дополнительно, 52 оператора сейчас проходят процесс сертификации.

Напомним,

В Николаевской области заминированными остаются 288 тысяч гектаров земли. Разминировали более 125 тысяч, но темпы работ замедлятся, ведь следующие участки, которые запланированы, более сложные.