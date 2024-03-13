С начала года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину - анализ

За два месяца 2024 года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину, а через Панамский канал снизился на 32%, что нарушило цепи поставок и исказило ключевые макроэкономические показатели, сообщает МВФ в блоге, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, на протяжении последних месяцев мировая торговля претерпела препятствия из-за проблем на двух ключевых морских маршрутах. Атаки на суда в районе Красного моря вызвали сокращение транспортировки через Суэцкий канал, который обычно обслуживает около 15% международного морского трафика. Соответственно, некоторые компании по перевозке грузов заставили свои корабли обойти канал, выбирая путь вокруг мыса Доброй Надежды. Это привело к увеличению времени доставки в среднем на 10 дней или даже больше, что стало причиной убытков для компаний с ограниченными товарными запасами.

Также сильная засуха в Панамском канале, как сообщается, привела к введению ограничений, которые существенно уменьшили ежедневные переправы судов с октября прошлого года. Это привело к замедлению морской торговли через еще один ключевой узел, через который обычно проходит около 5% мирового морского транспорта.

Сбои в торговле привели к перенаправлению грузов из Суэцкого канала на мыс Доброй Надежды, тогда как через Панамский канал произошло уменьшение торговли, отмечается в сообщении в блоге МВФ.

МВФ сообщает, что данные с платформы PortWatch показывают, что объем торговли через Суэцкий канал уменьшился на 50% за первые два месяца этого года по сравнению с прошлым годом, в то время как через мыс Доброй Надежды произошло увеличение объема торговли на около 74%. Одновременно объем торговли через Панамский канал снизился почти на 32% по сравнению с предыдущим годом.

Платформа также показывает, что в январе и феврале 2024 года количество заходов в 70 портах к югу от Сахары, которые отслеживают в Африке, снизилось на 6,7% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, в Европейском Союзе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии произошло снижение на 5,3%. Эти уменьшения, скорее всего, как указано, являются результатом временных задержек в доставке из-за длительности маршрута. Если эти проблемы будут продолжаться, то могут возникнуть временные препятствия для некоторых цепей поставок в пострадавших странах, и это может привести к росту инфляции (частично из-за роста расходов на доставку).

Важным следствием этих проблем в морском транспорте называют то, что официальная статистика по регистрации импорта (и экспорта), основанная на таможенных документах, может временно подвергаться влиянию изменений маршрута судов. Это усложнит оценку общей динамики глобальной торговли и экономической активности в ближайшие месяцы.

Например, отчеты о торговле товарами за январь в ряде стран Африки, Ближнего Востока и Европы могут отражать замедление роста импорта. Это может быть обусловлено тем, что некоторые товары, которые обычно были импортированы в январе, были фактически доставлены только в феврале из-за задержек в морском транспорте. Также многие страны с низким уровнем дохода, которые зависят от таможенных пошлин с импорта (и экспортных налогов), могут сообщать о меньших фискальных поступлениях в январе, чем ожидалось.

Напомним

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