С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

С начала 2024 года уже 9 тысяч украинцев воспользовались государственными ваучерами на обучение. Общая сумма финансирования государством составила почти 70 миллионов гривен. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Ваучер на обучение-это возможность переобучения для человека, имеющего такое желание. В этом году уже 9 тысяч украинцев получили ваучер на обучение для освоения новой профессии или специальности, или совершенствования своих профессиональных навыков. На сегодня мы профинансировали обучение по ваучеру на 70 млн грн. это инвестиции государства в развитие человеческого капитала, которые позволяют улучшить ситуацию на рынке труда и уменьшить структурную безработицу - сказала первая вице – премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

В этом году среди специальностей и профессий, которые пользуются наибольшей популярностью среди лиц, обучающихся по государственным ваучерам, выделяются следующие:

медсестры (2388 ваучеров);

повара (1051 ваучер);

дошкольное образование (590 ваучеров);

водители (549 ваучеров);

трактористы (386 ваучеров);

психологи (236 ваучеров);

медики (315 ваучеров);

кондитеры (265 ваучеров).

Жители Днепропетровской, Львовской, Одесской, Сумской и Полтавской областей получили наибольшее количество ваучеров на обучение в этом году.

Напомним

Ваучеры могут использоваться для обучения по 124 профессиям и специальностям в области ИТ, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и т. д.

Получить их могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессиональное-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в Службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет.

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