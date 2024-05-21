С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
lvovЛьвов
odessaОдесса
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  50069 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  51455 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  87794 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  96908 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102434 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  179234 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131212 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198641 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183041 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191530 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

  •  5387 просмотра
Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления

Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления

  •  7232 просмотра
Более 3 тысяч осужденных подали заявления для прохождения военной службы-Минюст

Более 3 тысяч осужденных подали заявления для прохождения военной службы-Минюст

  •  6206 просмотра
На портале " Дія " появилась возможность подать заявление в международный Реестр убытков

На портале " Дія " появилась возможность подать заявление в международный Реестр убытков

  •  6592 просмотра
На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

  •  6348 просмотра
Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

  •  6722 просмотра
ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

  •  7918 просмотра
Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

  •  8787 просмотра
Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

  •  7926 просмотра
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

  •  15188 просмотра

Популярные

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

  •  101455 просмотра
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

  •  73506 просмотра
Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

  •  72103 просмотра
Ночная атака на Харьков: стали известны последствия

Ночная атака на Харьков: стали известны последствия

  •  29930 просмотра
Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

  •  52714 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  179234 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  167958 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  362931 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  348779 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  401544 просмотра

С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

С начала года 9 тысяч украинцев получили государственные ваучеры на сумму 70 миллионов гривен для обучения новым профессиям или повышения квалификации, при этом самой популярной специальностью является медсестринство.

Общество •   •  5387 просмотра
С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления

Оккупанты в Крыму уже распределили 1500 земельных участков, принадлежащих местному коренному населению, между участниками захватнической войны в Украине.

Война •   •  7232 просмотра
Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления

Более 3 тысяч осужденных подали заявления для прохождения военной службы-Минюст

Более 3000 осужденных уже подали заявления о прохождении военной службы в Украине, сообщила заместитель министра юстиции. В ведомстве понимали, что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт.

Война •   •  6206 просмотра
Более 3 тысяч осужденных подали заявления для прохождения военной службы-Минюст

На портале " Дія " появилась возможность подать заявление в международный Реестр убытков

Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія".

Общество •   •  6592 просмотра
На портале " Дія " появилась возможность подать заявление в международный Реестр убытков

На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

57-летний экс-мэр Балаклеи согласился сотрудничать с российскими оккупантами во время временной оккупации города и передал им населенный пункт, в связи с чем ему были предъявлены обвинения в государственной измене.

Война •   •  6348 просмотра
На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется силами обороны Украины, при этом интенсивные боевые действия сосредоточены в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, где противник предпринял 23 безуспешные попытки прорвать линию обороны Украины.

Война •   •  6722 просмотра
Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

Совет Европейского Союза одобрил использование чистой сверхприбыли от обездвиженных российских активов для поддержки самообороны и восстановления Украины, при этом 90% будет направлено в Европейский фонд мира на военную помощь, а 10% - на программы ЕС по развитию оборонной промышленности и восстановлению Украины.

Экономика •   •  7918 просмотра
ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

Существует реальная угроза протечки в тоннеле метро на Почтовой площади или смещения Владимирской горки в Киеве из-за повышения уровня грунтовых вод и нестабильного состояния подземного котлована, содержащего исторические артефакты.

Общество •   •  8787 просмотра
Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Президент рассказал о событиях на Харьковском направлении. По его словам украинским защитникам удается контролировать ситуацию и прогнозировать намерения врага.

Война •   •  7926 просмотра
Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 миллиардов евро из арестованных российских активов должны стать доступными для Украины до июля, по словам министра иностранных дел Бельгии.

Война •   •  15188 просмотра
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии