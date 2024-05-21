З початку року 9 тис. українців отримали від держави ваучер на навчання: які спеціальності найпопулярніші
Київ • УНН
З початку року 9 тисяч українців отримали державні ваучери на суму 70 мільйонів гривень для навчання новим професіям або підвищення кваліфікації, при цьому найпопулярнішою спеціальностю є медсестринство.
З початку 2024 року вже 9 тисяч українців скористались державними ваучерами на навчання. Загальна сума фінансування державою склала майже 70 мільйонів гривень. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Ваучер на навчання - це можливість перенавчання для людини, яка має таке бажання. Цього року вже 9 тисяч українців отримали ваучер на навчання для опанування нової професії чи спеціальності, або вдосконалення своїх професійних навичок. На сьогодні ми профінансували навчання за ваучером на 70 млн грн. Це інвестиції держави в розвиток людського капіталу, які дозволять покращити ситуацію на ринку праці та зменшити структурне безробіття
У цьому році серед спеціальностей та професій, які користуються найбільшою популярністю серед осіб, що навчаються за державними ваучерами, виділяються наступні:
- медсестри (2388 ваучерів);
- кухарі (1051 ваучер);
- дошкільна освіта (590 ваучерів);
- водії (549 ваучерів);
- трактористи (386 ваучерів);
- психологи (236 ваучерів);
- медики (315 ваучерів);
- кондитери (265 ваучерів).
Мешканці Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Сумської та Полтавської областей отримали найбільшу кількість ваучерів на навчання цього року.
Нагадаємо
Ваучери можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.
Отримати їх можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років.
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