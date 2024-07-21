Киев • УНН
За сутки российские оккупанты обстреляли 4 района Харьковской области. Пострадали по меньшей мере 9 мирных жителей, повреждены частные дома и инфраструктура.
российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли четыре района, есть пострадавшие люди. Об этом УНН сообщает с ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олег Синегубов.
21 июля 07:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Довжик. В результате обстрела FPV-дроном горел автомобиль. 21 июля 04:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодец. В результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет
Также Синегубов сообщил об обстрелах рф за 20 июля:
Напомним
Ночью Киевская область подверглась атаке вражескими дронами. Силы ПВО сбили все цели, но падение обломков повлекло незначительные повреждения двух частных домов и автомобиля.
Окупанти за добу обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини21 июля 2024, 05:47 • 31939 просмотров