российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли четыре района, есть пострадавшие люди. Об этом УНН сообщает с ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олег Синегубов.

21 июля 07:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Довжик. В результате обстрела FPV-дроном горел автомобиль. 21 июля 04:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодец. В результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет - написал Синегубов.

Также Синегубов сообщил об обстрелах рф за 20 июля:

22:10 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела пострадали мужчина 64 года и женщина 77 лет.

22:10 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате вражеского артобстрела поврежден частный дом.

20:56 Чугуевский р-н, с. Печенеги. В результате обстрела частного предприятия "Искандером" горели конструктивные элементы складского здания. Пострадала 54-летняя женщина.

17:55 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате вражеского обстрела горела трава на площади 2000 м2.

15:40 с. Ивашки Богодуховский район. В результате попадания FPV-дрона в магазин пострадали два мужчины 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет.

14:20 Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с. Васищево. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и повреждено частное домовладение.

14:10 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодец. FPV-дрон попал в частный дом. Пострадала женщина 57 лет.

10:10 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домовладений.

Напомним

Ночью Киевская область подверглась атаке вражескими дронами. Силы ПВО сбили все цели, но падение обломков повлекло незначительные повреждения двух частных домов и автомобиля.

Окупанти за добу обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини