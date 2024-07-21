Оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Херсонщины
Киев • УНН
Российские войска атаковали 18 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены гуманитарный штаб, дома и инфраструктура, ранены четыре человека.
Российские военные в течение суток обстреляли 18 населенных пунктов Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По его информации, под огнем и авиаударами оказались Херсон, Белозерка, Михайловка, Станислав, Шляховое, Антоновка, Томарино, Красный Маяк, Днепровское, Тягинка, Бургунка, Кизомыс, Берислав, Первомайское, Садовое, Приднепровское, Широкая Балка и Велетенское.
Повреждены помещения гуманитарного штаба, 17 частных домов, линия электропередач, гараж, автомобили, складское здание и хозяйственные постройки. Ранены четыре человека.
Херсонщина: оккупанты обстреляли поселок Антоновка, пострадали две женщины20 июля 2024, 12:38 • 91868 просмотров