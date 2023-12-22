россияне за сутки атаковали более 20 населенных пунктов Харьковщины: били из авиации, артиллерии и минометов

российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли из различного вида вооружения более 20 населенных пунктов Харьковской области. Есть повреждения, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района; Веселое Харьковского района; Гатище Чугуевского района - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, авиационным ударам подверглись Синьковка и Петропавловка Купянского района.

21 декабря в 12:00 оккупанты обстреляли с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не не поступала.

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Также глава ОВА сообщил, что в связи с погодными условиями в области обесточены 376 потребителей. Ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением электроснабжения в Купянской, Барвенковской и Близнюковской громадах.

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