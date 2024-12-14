россияне в Сирии "скулят" из-за сложностей эвакуации своих солдат - ГУР

В Сирии россияне "скулят" из-за сложностей эвакуации своих солдат - не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы Хмеймим из-за страха атак на колонны, сообщили в ГУР МОУ в субботу, пишет УНН.

Детали

"Сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме, потому что боятся, что их колонну накроют огнем", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Процессом вывода россиян из Сирии, как указано, пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4.

"Полковник российской армии Дмитрий Мотренко по поручению высших вождей мотался по переговорам с представителями военных контингентов других государств в Сирии - выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат государства-агрессора, которые ожидают в районе аэродрома Т4. Тем временем на территории арабской страны появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса": их задача - защищать подразделения рф, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье", - рассказали в разведке.

"13 декабря 2024 года около тысячи российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмеймим", - сообщили в ГУР.

К операции по эвакуации российского военного контингента из Сирии, которая продолжается, государство-агрессор, по данным разведки, планирует привлечь еще не менее 25 военно-транспортных самолетов - перебрасывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в Ростов-на-Дону, Чкаловск и Владивосток.

Дополнение

Тем временем в сети появились спутниковые снимки Maxar, которые показывают, что россия, как пишет CNN, похоже, загружает и готовит самолеты к выходу со своих военных баз в Сирии.

"На российской авиабазе Хмеймим в Латакии на северо-западном средиземноморском побережье Сирии в пятницу на аэродроме находились два тяжелых военно-транспортных самолета Ан-124, носовые конусы обоих были подняты, что свидетельствует о том, что они были готовы загрузить груз", - указывает CNN.

На этой же авиабазе, как сообщается, разбирали ударный вертолет Ка-52 - предположительно, он готовился к транспортировке. Тем временем части ЗРК С-400, как отмечается, упаковывали для транспортировки.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, отметил в заметке в социальных сетях, что россия, похоже, консолидируется как в Хмеймиме, так и в Тартусе, военно-морской базе, которую она сохраняет на побережье Средиземного моря со времен холодной войны.

"Короче говоря, вывод идет, - сказал Кофман. - До сих пор непонятно, полный ли это выход. Об этом есть признаки и слухи, но лучше дождаться доказательств".

Изображения Maxar, как отмечается, показали, что военно-морская база Тартус практически не изменилась после фотографий, сделанных во вторник, на которых видны два военных фрегата у побережья.

В среду кремль заявил, что обеспечение безопасности российских военных баз и дипломатических представительств в Сирии имеет "исключительное значение", отметив, что москва поддерживает контакты с новым руководством в Дамаске.

Представитель кремля дмитрий песков отказался предоставить подробности о том, сколько российских войск в Сирии и статус возможной эвакуации.