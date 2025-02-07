россияне в Купянске ранили правоохранителя, он прооперирован - Нацполиция

В Купянске в Харьковской области в результате артиллерийского обстрела полицейский получил осколочные ранения.

Его доставили в больницу, где прооперировали, сообщает Нацполиция, передает УНН.

Детали

7 февраля около 10:00 состоялся артобстрел населенного пункта. Работник полиции получил осколочные ранения. Сейчас 24-летнего правоохранителя доставили в медицинское учреждение. Его прооперировали - говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас документируют последствия атаки рф.

Напомним,

В Купянске в Харьковской области в результате вражеских ударов ранена 48-летняя женщина, поврежден автомобиль скорой помощи.