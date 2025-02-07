россияне в Купянске ранили правоохранителя, он прооперирован - Нацполиция
Киев • УНН
24-летний правоохранитель получил осколочные ранения во время артиллерийского обстрела Купянска. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.
В Купянске в Харьковской области в результате артиллерийского обстрела полицейский получил осколочные ранения.
Его доставили в больницу, где прооперировали, сообщает Нацполиция, передает УНН.
Детали
7 февраля около 10:00 состоялся артобстрел населенного пункта. Работник полиции получил осколочные ранения. Сейчас 24-летнего правоохранителя доставили в медицинское учреждение. Его прооперировали
Правоохранители сейчас документируют последствия атаки рф.
Напомним,
В Купянске в Харьковской области в результате вражеских ударов ранена 48-летняя женщина, поврежден автомобиль скорой помощи.