россияне в Купянске ранили правоохранителя, он прооперирован - Нацполиция

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 • 10847 просмотра

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24-летний правоохранитель получил осколочные ранения во время артиллерийского обстрела Купянска. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

В Купянске в Харьковской области в результате артиллерийского обстрела полицейский получил осколочные ранения.

Его доставили в больницу, где прооперировали, сообщает Нацполиция, передает УНН.

Детали

7 февраля около 10:00 состоялся артобстрел населенного пункта. Работник полиции получил осколочные ранения. Сейчас 24-летнего правоохранителя доставили в медицинское учреждение. Его прооперировали

- говорится в сообщении.
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Правоохранители сейчас документируют последствия атаки рф.

Напомним,

В Купянске в Харьковской области в результате вражеских ударов ранена 48-летняя женщина, поврежден автомобиль скорой помощи. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков

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