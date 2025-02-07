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росіяни у Куп'янську поранили правоохоронця, його прооперовано - Нацполіція

Київ • УНН

 • 29674 перегляди

24-річний правоохоронець отримав осколкові поранення під час артилерійського обстрілу Куп'янська. Постраждалого доставили до лікарні та прооперували.

У Куп'янську у Харківській області внаслідок артилерійського обстрілу поліцейський дістав осколкові поранення.

Його доставили в лікарню, де прооперували, повідомляє Нацполіція, передає УНН.

Деталі

7 лютого близько 10:00 відбувся артобстріл населеного пункту. Працівник поліції дістав осколкові поранення. Наразі 24-річного правоохоронця доставили до медичного закладу. Його прооперовано

- йдеться в повідомленні.
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Правоохоронці наразі документують наслідки атаки рф.

Нагадаємо

У Куп'янську у Харківській області внаслідок ворожих ударів поранено 48-річну жінку, пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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