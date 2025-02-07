росіяни у Куп'янську поранили правоохоронця, його прооперовано - Нацполіція

У Куп'янську у Харківській області внаслідок артилерійського обстрілу поліцейський дістав осколкові поранення.

Його доставили в лікарню, де прооперували, повідомляє Нацполіція, передає УНН.

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7 лютого близько 10:00 відбувся артобстріл населеного пункту. Працівник поліції дістав осколкові поранення. Наразі 24-річного правоохоронця доставили до медичного закладу. Його прооперовано - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наразі документують наслідки атаки рф.

Нагадаємо

У Куп'янську у Харківській області внаслідок ворожих ударів поранено 48-річну жінку, пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.