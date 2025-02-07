росіяни у Куп'янську поранили жінку, пошкодили "швидку" на виклику

У Куп'янську у Харківській області внаслідок ворожих ударів поранено 48-річну жінку, пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог продовжує тероризувати Куп‘янськ. Близько 10:40 окупанти вдарив по місту Куп'янськ, внаслідок чого постраждала 48-річна жінка - без госпіталізації. Також ворог влучив біля автівки швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. Пошкоджено автомобіль - написав Синєгубов.

У селі Пристін, з його слів, внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено 7 житлових будинків.

Доповнення

За даними голови ОВА, уночі 7 лютого, о 00:01, зафіксовано ворожий обстріл Куп'янська фугасним реактивним снарядом РСЗВ "Ураган". Минулої доби на Харківщині ворожі удари фіксували у Харкові та ще трьох районах - у тому числі із використанням БПЛА "Молнія", "Герань-2", постраждали житлові будинки в різних районах, заклад харчування у Куп'янську, за межами села Кегичівка поблизу телевежі виявлено залишки збитого дрона.