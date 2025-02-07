россияне в Купянске ранили женщину, повредили «скорую» на вызове

В Купянске в Харьковской области в результате вражеских ударов ранена 48-летняя женщина, поврежден автомобиль скорой помощи, сообщил в пятницу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает терроризировать Купянск. Около 10:40 оккупанты ударили по городу Купянск, в результате чего пострадала 48-летняя женщина - без госпитализации. Также враг попал возле машины скорой помощи, которая направлялась на вызов. Поврежден автомобиль