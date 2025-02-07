россияне в Купянске ранили женщину, повредили «скорую» на вызове

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В Купянске в результате обстрела ранена 48-летняя женщина и поврежден автомобиль скорой помощи. В селе Пристин после обстрела из РСЗО повреждены 7 жилых домов.

В Купянске в Харьковской области в результате вражеских ударов ранена 48-летняя женщина, поврежден автомобиль скорой помощи, сообщил в пятницу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает терроризировать Купянск. Около 10:40 оккупанты ударили по городу Купянск, в результате чего пострадала 48-летняя женщина - без госпитализации. Также враг попал возле машины скорой помощи, которая направлялась на вызов. Поврежден автомобиль

- написал Синегубов.

В селе Пристин, по его словам, в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены 7 жилых домов.

Дополнение

По данным главы ОВА, ночью 7 февраля, в 00:01, зафиксирован вражеский обстрел Купянска фугасным реактивным снарядом РСЗО «Ураган». За прошедшие сутки на Харьковщине вражеские удары фиксировали в Харькове и еще трех районах - в том числе с использованием БПЛА «Молния», «Герань-2», пострадали жилые дома в разных районах, заведение питания в Купянске, за пределами села Кегичевка вблизи телебашни обнаружены остатки сбитого дрона.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков

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