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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне усилили проверки людей, которые хотят въехать в оккупированную Луганщину

россияне усилили проверки людей, которые хотят въехать в оккупированную Луганщину

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 07:37  •  851 просмотра

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Оккупанты усложнили въезд на захваченные территории Луганской области через московский аэропорт. Также отказывают в выплатах боевикам так называемой "лнр", раненым до псевдореферендума 2022 года.

россияне усилили проверки тех, кто хочет въехать на оккупированную Луганщину. Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что хотя захватчики постоянно заявляют о якобы возвращении тысяч людей в так называемую "лнр", они одновременно решили усилить проверки лиц, желающих попасть на оккупированную территорию Украины через терминал аэропорта в москве.

Осматривают тщательно, потому что перед россиянами поставлена задача блокировать как можно больше пассажиров. Поэтому, массово люди не возвращались, а у кого есть такие намерения - с большой долей вероятности не пройдут проверку

- рассказали в ЛОВА.

Также в администрации сообщили, что лица с Луганщины, участвовавшие в боевых действиях на стороне так называемой "лнр" и получившие ранения до объявления результатов псведореферендума, состоявшегося осенью 2022 года, не могут оформить документы на соответствующие выплаты согласно законодательству рф. Отмечается, что соответствующие учреждения, начиная с воинских частей, игнорируют такие запросы, отказывают в выдаче подтверждающих документов, проведении комиссий и т.д., не считая их за россиян.

Дополнительно

Также сообщается, что враг активизировался на Лиманском направлении. На этом направлении враг атаковал около 20 раз за сутки. Среди основных направлений штурмов - районы Невского, Макеевки, Твердохлебово.

По прифронтовым селам осуществлены артиллерийские обстрелы, вблизи Невского и Макеевки оккупантами применены около 100 беспилотников.

Ситуація на Луганщині: люди майже не повертаються в окупацію, в Антрацитівській громаді вигоріло декілька вулиць3 сентября 2024, 07:27 • 21484 просмотра

Анастасия Рябоконь

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