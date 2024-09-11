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росіяни посилили перевірки людей, які хочуть в'їхати до окупованої Луганщини

росіяни посилили перевірки людей, які хочуть в'їхати до окупованої Луганщини

Київ • УНН

 • 25832 перегляди

Окупанти ускладнили в'їзд на захоплені території Луганської області через московський аеропорт. Також відмовляють у виплатах бойовикам так званої "лнр", пораненим до псевдореферендуму 2022 року.

росіяни посилили перевірки тих, хто хоче в’їхати на окуповану Луганщину. Про це повідомили у Луганській ОВА, передає УНН.

Деталі

У повідомленні йдеться, що хоча загарбники постійно заявляють по нібито повернення тисяч людей до так званої "лнр", вони водночас вирішили посилити перевірки осіб, які бажають потрапити на окуповану територію України через термінал аеропорту в москві.

Оглядають прискіпливо, бо перед росіянами поставлене завдання блокувати якомога більше пасажирів. Тож, масово люди не поверталися, а в кого є такі наміри – з великою долею ймовірності не пройдуть перевірку

- розповіли в ЛОВА.

Також в адміністрації повідомили, що особи з Луганщини, що брали участь у бойових діях на боці так званої "лнр" і зазнали поранень до оголошення результатів псведореферендуму, що відбувся восени 2022 року, не можуть оформити документи на відповідні виплати згідно з законодавством рф. Зазначається, що відповідні установи, починаючи з військових частин, ігнорують такі запити, відмовляють у видачі підтверджуючих документів, проведенні комісій тощо, не вважаючи їх за росіян.

Додатково

Також повідомляється, що ворог активізувався на Лиманському напрямку. На цьому напрямку ворог атакував близько 20 разів за добу. Серед основних напрямків штурмів – райони Невського, Макіївки, Твердохлібового.

По прифронтових селах здійснені артилерійські обстріли, поблизу Невського і Макіївки окупантами застосовано близько 100 безпілотників.

Ситуація на Луганщині: люди майже не повертаються в окупацію, в Антрацитівській громаді вигоріло декілька вулиць03.09.24, 10:27 • 21731 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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