россияне ударили по Новотягинке на Херсонщине: есть раненая
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Новотягинку в Херсонской области, ранив 52-летнюю женщину.
российские войска сегодня, 4 января, обстреляли Новотягинку на Херсонщине. Ранения получила 52-летняя женщина, об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Оккупационные войска ударили по Новотягинке. Ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей
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Кроме того, армия рф сегодня обстреляла поселок Станислав Херсонской области, один человек погиб, еще двое ранены. В поселке исчезла электроэнергия.
Женщина получила травму глаза из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области04.01.24, 10:10 • 25648 просмотров