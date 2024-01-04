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росіяни вдарили по Новотягинці на Херсонщині: є поранена

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли Новотягінку в Херсонській області, поранивши 52-річну жінку.

російські війська сьогодні, 4 січня, обстріляли Новотягинку на Херсонщині. Поранення отримала 52-річна жінка.Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА. 

Окупаційні війська вдарили по Новотягинці.  Поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій

- йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Доповнення

Крім того, армія рф сьогодні обстріляла селище Станіслав Херсонської області, одна людина загинула, ще двоє поранені. В селищі зникла електроенергія.

Жінка отримала травму ока через нічний ворожий обстріл Херсонщини04.01.24, 10:10 • 25653 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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