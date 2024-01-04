росіяни вдарили по Новотягинці на Херсонщині: є поранена

російські війська сьогодні, 4 січня, обстріляли Новотягинку на Херсонщині. Поранення отримала 52-річна жінка.Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.

Окупаційні війська вдарили по Новотягинці. Поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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Крім того, армія рф сьогодні обстріляла селище Станіслав Херсонської області, одна людина загинула, ще двоє поранені. В селищі зникла електроенергія.

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