росіяни вдарили по Новотягинці на Херсонщині: є поранена
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Новотягінку в Херсонській області, поранивши 52-річну жінку.
російські війська сьогодні, 4 січня, обстріляли Новотягинку на Херсонщині. Поранення отримала 52-річна жінка.Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
Окупаційні війська вдарили по Новотягинці. Поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій
Доповнення
Крім того, армія рф сьогодні обстріляла селище Станіслав Херсонської області, одна людина загинула, ще двоє поранені. В селищі зникла електроенергія.
Жінка отримала травму ока через нічний ворожий обстріл Херсонщини04.01.24, 10:10 • 25653 перегляди