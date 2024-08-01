Враг обстрелял Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области около двух тысяч раз только за июль этого года. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Всего в течение июля россия осуществила около 2 тысяч обстрелов в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, открывая огонь со своей территории. Большинство средств - артиллерийские, но также активно враг применяет и беспилотные летательные аппараты. Также приобщает к обстрелам и свою авиацию - сказал Демченко.

Он отметил, что больше всего страдают от обстрелов Сумская и Харьковская области. Кроме того, он добавил, что враг продолжает вести диверсионно-разведывательные операции, но их активность сейчас значительно снизилась.

Напомним

Российские войска за минувшие сутки нанесли 15 ударов по пограничникам Черниговской области из минометов, артиллерии и дронами.