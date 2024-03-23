россияне снова применили баллистику по Одесской области: без жертв и разрушений - Силы обороны Юга

Вражеская баллистическая атака на Одесскую область. Россияне выпустили предположительно "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, снаряд попал по открытой территории Белгород-Днестровского района. Прошло без жертв и разрушений. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга, передает УНН.

Вражеская баллистическая ракета, предположительно "Искандер-М", направленная из временно оккупированного Крыма попала по открытой территории Белгород-Днестровского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. - говорится в сообщении ОК Юг.

Детали

Также враг продолжает активную беспилотную разведку с моря, Сиил обороны Юга уничтожили два разведдрона росин над акваторией Черного моря.

Силами обороны юга Украины над Черным морем уничтожены два разведывательных дрона типа "Zala". - сообщили в ОК Юг.

Военные призвали людей быть сознательными и внимательными, и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие.

И напомнили о запрете распространения информации о работе ПВО.