россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

Российские оккупанты снова "потеряли" собственную авиационную бомбу - на этот раз недалеко от железнодорожного вокзала временно оккупированного Рубежного в Луганской области - и устроили эвакуацию из-за очередного схода авиабомбы, сообщили в Луганской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"В оккупированном Рубежном - вторая часть действа с "внештатным схождением авиационной бомбы". Упала она с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала. О количестве жертв не сообщается, уцелевших эвакуировали и держат вместе", - сообщили в ОВА в Facebook.

В ОВА напомнили, что "в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей - работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас".

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Также сообщается, что бомбардировкам врага подверглись освобожденные Стельмаховка и Белогоровка.

"Пока на Купянском направлении относительная тишина, на Лиманском враг почти ежедневно штурмует Белогоровку. Там наши бойцы сдерживают наземные атаки противника, находясь под давлением авиации и артиллерии разных калибров. За вчера отбили несколько штурмов россиян, - проинформировал руководитель Луганской области Артем Лысогор. - Под удары с воздуха попали Стельмаховка и Белогоровка. Огонь противник открывал по Невскому".

Что касается оккупированных территорий Луганской области, то, как указано, в городах сотрудники военкоматов ищут мужчин адресно. "За это время оккупационная власть устроила достаточно мероприятий, где необходимо было появиться лично и уточнить собственные персональные данные. Только на последних выборах путина лиц мужского пола пересчитывали минимум дважды - во время подомовых обходов и непосредственно в дни голосования. Ранее - принудительная паспортизация, сбор данных в образовательных учреждениях и на предприятиях, ограничения в получении социальных, административных, медицинских услуг. Значительная часть мобилизации состоится в тишине, потому что заберут из дома. А если не найдут - подключат силовиков", - отметили в ОВА.

В Луганской области оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации - ОВА