россияне сегодня обстреляли три района Харьковщины: четверо раненых

российские военные сегодня, 11 марта, атаковали Волчанскую громаду, Купянщину и Харьковский район. Известно о четырех травмированных и повреждениях частных домов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, около 13:30 под вражеским обстрелом был Волчанск. 70-летняя женщина получила ранения. Повреждены 8 частных домов.

После 13:00 под вражеским обстрелом оказалось село Глушкова Купянского района.

Предварительно - трое раненых гражданских мужчин, госпитализированы в медицинское учреждение - написал Синегубов в соцсетях.

Кроме того, зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 россияне обстреляли село Кутузовка Харьковского района. Обошлось без пострадавших.

Информация обновляется, отметил председатель ОВА.

Дополнение

Российские войска нанесли два удара по окрестностям Дергачей в Харьковском районе Харьковской области.