ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

17 апреля 2024, 16:18  •  4916 просмотра

Read in English

россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "хахед" в Татарстане.

В татарстане россияне привлекли несовершеннолетних к производству дронов-камикадзе "Шахедов". Среди них и дети вывезены с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что активисты группы "Кибер Сопротивление" передали Центру, которые подтверждают привлечение несовершеннолетних гражданских лиц к производству оружия.

Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления1 апреля 2024, 13:26 • 18007 просмотров

В частности, среди документов есть списки зачисленных на обучение в "Алабуга Политех" подростков, их паспорта и согласия родителей. Ранее активисты "Кибер Сопротивления" сообщили, что на территории так называемой особой экономической зоны "Алабуга" (респ. Татарстан) россияне развернули производство иранских ударных БПЛА "Shaheed-136" ("Герань-2). 

В документе, предшествовавшем визиту первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова (который по совместительству выполняет еще и функции председателя правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем) указано, что плановая мощность производства дронов "Герань-2" составляет 10 тысяч единиц на 2024 год. В целях конспирации производство шахедов названо "проектом Дельфин" 

- рассказали в Центре национального сопротивления. 
Image

Активисты рассказали, что "Алабуга Политех" - образовательный кластер на базе СЭЗ "Алабуга". Его задача - готовить будущие кадры алабужских предприятий. Однако учитывая, что "Алабуга" стала военным объектом, то фактическая задача "Политеха" - готовить кадры для российского военно-промышленного комплекса.

Согласно документам, мощность "Политеха" - 1300 студентов в год. Благодаря активистам "Кибер Сопротивления" ЦНС имеет базу из 1209 имен и телефонов студентов набора 2023 года. Это в своем большинстве несовершеннолетние лица, которые с 9 по 11 класс проходят обучение и стажировку. 

Оккупанты заставляют украинских детей делать обереги для военных рф - Центр сопротивления12 апреля 2024, 12:02 • 17784 просмотра

Отмечается, что 539 студентов распределены по проекту под названием "лодки" (рус. - лодки). "Моторные лодки" - это кодовое название производства российских БПЛА.

Студенты задействованы по направлениям "электромонтаж", "аэронавигация", "промышленное оборудование", "лабораторный и химический анализ", "промышленная робототехника", "числовое программное управление" и др.

Image

Кроме того, Центр нацсопротивления среди этого списка детей ЦНС зафиксировал одного ребенка, который был вывезен россиянами с временно оккупированной территории Украины. Это подтверждается украинским номером телефона. 

Image

Это еще одно проявление дерзкого цинизма агрессора, совершающего умышленный геноцид украинцев на ВОТ, вывозящего украинских детей с целью ассимиляции на территории рф. Еще ужаснее то, что украинские несовершеннолетние граждане принудительно задействованы агрессором в производстве оружия

- отмечают в Сопротивлении.

Дополнение

Центр национального сопротивления призвал все международные организации осудить очередное нарушение агрессором норм международного права.

В ЦНС подчеркивают, что это умышленное превращение детей в комбатантов, что подвергает их опасности. А привлечение украинских детей к этому - это двойное преступление агрессора за которое причастные понесут наказание.

Напомним

Зимой в Центре национального сопротивления заявили, что россияне планируют привлечь детей, проживающих на временно оккупированных территорий к производству дронов. Детям на уроках труда в школах будут рассказывать о технологиях, особенностях конструкций и сборки БПЛА для военных целей

Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине2 апреля 2024, 13:09 • 21419 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
khersonХерсон
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  105707 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  145421 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  145787 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  137087 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113158 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125966 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137805 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137347 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123921 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103497 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

  •  4916 просмотра
Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024

Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024

  •  4294 просмотра
Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

  •  5597 просмотра
Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

  •  4254 просмотра
Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району

Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району

  •  5458 просмотра
После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности

После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности

  •  5366 просмотра
В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

  •  6945 просмотра
Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах

Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах

  •  6418 просмотра
В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"

В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"

  •  5689 просмотра
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян

На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян

  •  7536 просмотра

Популярные

Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС

Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС

  •  87383 просмотра
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД

  •  115629 просмотра
В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков

В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков

  •  111250 просмотра
Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot

Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot

  •  93971 просмотра
москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР

москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР

  •  75190 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  196960 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  210184 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  419988 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  454699 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  467695 просмотра

россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "хахед" в Татарстане.

Общество •   •  4916 просмотра
россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024

На Форуме партнерства Украина-США 2024 в Вашингтоне Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил перспективные для американского бизнеса сектора украинской экономики, такие как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ, а также рассказал о шагах, которые предпринимает правительство для привлечения инвестиций.

Экономика •   •  4294 просмотра
Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024

Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что Конгресс США проголосует по законопроекту о помощи Украине и другим союзникам в субботу вечером.

Война •   •  5597 просмотра
Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Суд назначил залог в размере 242 240 грн должностному лицу государственного предприятия, который участвовал в преступной схеме, нанесшей 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча".

Криминал и ЧП •   •  4254 просмотра
Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району

Российские оккупанты 17 раз атаковали Никопольский район с беспилотников и артиллерии, а также выпустили ракету по Синельниковскому району, повредив больницу, объект инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, теплицы, газопроводы и линии электропередач, но обошлось без жертв.

Война •   •  5458 просмотра
Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району

После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности

Парламент Швеции проголосовал за снижение минимального возраста для законной смены пола с 18 до 16 лет, что позволяет людям менять юридический пол с 16 лет с согласия родителей и врача.

Новости Мира •   •  5366 просмотра
После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности

В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.

Война •   •  6945 просмотра
В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом созыв внеочередного заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля для обсуждения насущной потребности Украины в поддержке противовоздушной обороны и боеприпасах на фоне российских атак.

Война •   •  6418 просмотра
Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах

В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"

С удлинением светового дня в Украине период активного потребления электроэнергии увеличился с 09:00 до 22:00, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Экономика •   •  5689 просмотра
В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"

На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян

Украинские пограничники в Харьковской области с помощью беспилотников-камикадзе уничтожили позиции российского противника, в том числе замаскированный комплекс для дистанционного минирования и электрический трансформатор.

Война •   •  7536 просмотра
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян