россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

В татарстане россияне привлекли несовершеннолетних к производству дронов-камикадзе "Шахедов". Среди них и дети вывезены с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что активисты группы "Кибер Сопротивление" передали Центру, которые подтверждают привлечение несовершеннолетних гражданских лиц к производству оружия.

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В частности, среди документов есть списки зачисленных на обучение в "Алабуга Политех" подростков, их паспорта и согласия родителей. Ранее активисты "Кибер Сопротивления" сообщили, что на территории так называемой особой экономической зоны "Алабуга" (респ. Татарстан) россияне развернули производство иранских ударных БПЛА "Shaheed-136" ("Герань-2).

В документе, предшествовавшем визиту первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова (который по совместительству выполняет еще и функции председателя правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем) указано, что плановая мощность производства дронов "Герань-2" составляет 10 тысяч единиц на 2024 год. В целях конспирации производство шахедов названо "проектом Дельфин" - рассказали в Центре национального сопротивления.

Активисты рассказали, что "Алабуга Политех" - образовательный кластер на базе СЭЗ "Алабуга". Его задача - готовить будущие кадры алабужских предприятий. Однако учитывая, что "Алабуга" стала военным объектом, то фактическая задача "Политеха" - готовить кадры для российского военно-промышленного комплекса.

Согласно документам, мощность "Политеха" - 1300 студентов в год. Благодаря активистам "Кибер Сопротивления" ЦНС имеет базу из 1209 имен и телефонов студентов набора 2023 года. Это в своем большинстве несовершеннолетние лица, которые с 9 по 11 класс проходят обучение и стажировку.

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Отмечается, что 539 студентов распределены по проекту под названием "лодки" (рус. - лодки). "Моторные лодки" - это кодовое название производства российских БПЛА.

Студенты задействованы по направлениям "электромонтаж", "аэронавигация", "промышленное оборудование", "лабораторный и химический анализ", "промышленная робототехника", "числовое программное управление" и др.

Кроме того, Центр нацсопротивления среди этого списка детей ЦНС зафиксировал одного ребенка, который был вывезен россиянами с временно оккупированной территории Украины. Это подтверждается украинским номером телефона.

Это еще одно проявление дерзкого цинизма агрессора, совершающего умышленный геноцид украинцев на ВОТ, вывозящего украинских детей с целью ассимиляции на территории рф. Еще ужаснее то, что украинские несовершеннолетние граждане принудительно задействованы агрессором в производстве оружия - отмечают в Сопротивлении.

Дополнение

Центр национального сопротивления призвал все международные организации осудить очередное нарушение агрессором норм международного права.

В ЦНС подчеркивают, что это умышленное превращение детей в комбатантов, что подвергает их опасности. А привлечение украинских детей к этому - это двойное преступление агрессора за которое причастные понесут наказание.

Напомним

Зимой в Центре национального сопротивления заявили, что россияне планируют привлечь детей, проживающих на временно оккупированных территорий к производству дронов. Детям на уроках труда в школах будут рассказывать о технологиях, особенностях конструкций и сборки БПЛА для военных целей

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