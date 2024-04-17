россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "хахед" в Татарстане.
В татарстане россияне привлекли несовершеннолетних к производству дронов-камикадзе "Шахедов". Среди них и дети вывезены с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что активисты группы "Кибер Сопротивление" передали Центру, которые подтверждают привлечение несовершеннолетних гражданских лиц к производству оружия.
Оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе - Центр нацсопротивления1 апреля 2024, 13:26 • 18007 просмотров
В частности, среди документов есть списки зачисленных на обучение в "Алабуга Политех" подростков, их паспорта и согласия родителей. Ранее активисты "Кибер Сопротивления" сообщили, что на территории так называемой особой экономической зоны "Алабуга" (респ. Татарстан) россияне развернули производство иранских ударных БПЛА "Shaheed-136" ("Герань-2).
В документе, предшествовавшем визиту первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова (который по совместительству выполняет еще и функции председателя правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем) указано, что плановая мощность производства дронов "Герань-2" составляет 10 тысяч единиц на 2024 год. В целях конспирации производство шахедов названо "проектом Дельфин"
Активисты рассказали, что "Алабуга Политех" - образовательный кластер на базе СЭЗ "Алабуга". Его задача - готовить будущие кадры алабужских предприятий. Однако учитывая, что "Алабуга" стала военным объектом, то фактическая задача "Политеха" - готовить кадры для российского военно-промышленного комплекса.
Согласно документам, мощность "Политеха" - 1300 студентов в год. Благодаря активистам "Кибер Сопротивления" ЦНС имеет базу из 1209 имен и телефонов студентов набора 2023 года. Это в своем большинстве несовершеннолетние лица, которые с 9 по 11 класс проходят обучение и стажировку.
Оккупанты заставляют украинских детей делать обереги для военных рф - Центр сопротивления12 апреля 2024, 12:02 • 17784 просмотра
Отмечается, что 539 студентов распределены по проекту под названием "лодки" (рус. - лодки). "Моторные лодки" - это кодовое название производства российских БПЛА.
Студенты задействованы по направлениям "электромонтаж", "аэронавигация", "промышленное оборудование", "лабораторный и химический анализ", "промышленная робототехника", "числовое программное управление" и др.
Кроме того, Центр нацсопротивления среди этого списка детей ЦНС зафиксировал одного ребенка, который был вывезен россиянами с временно оккупированной территории Украины. Это подтверждается украинским номером телефона.
Это еще одно проявление дерзкого цинизма агрессора, совершающего умышленный геноцид украинцев на ВОТ, вывозящего украинских детей с целью ассимиляции на территории рф. Еще ужаснее то, что украинские несовершеннолетние граждане принудительно задействованы агрессором в производстве оружия
Дополнение
Центр национального сопротивления призвал все международные организации осудить очередное нарушение агрессором норм международного права.
В ЦНС подчеркивают, что это умышленное превращение детей в комбатантов, что подвергает их опасности. А привлечение украинских детей к этому - это двойное преступление агрессора за которое причастные понесут наказание.
Напомним
Зимой в Центре национального сопротивления заявили, что россияне планируют привлечь детей, проживающих на временно оккупированных территорий к производству дронов. Детям на уроках труда в школах будут рассказывать о технологиях, особенностях конструкций и сборки БПЛА для военных целей
Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине2 апреля 2024, 13:09 • 21419 просмотров
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления
Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024
Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон
Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине
Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району
После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности
В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов
Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах
В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян
Популярные
Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД
В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков
Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot
москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления
россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "хахед" в Татарстане.
Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024
На Форуме партнерства Украина-США 2024 в Вашингтоне Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил перспективные для американского бизнеса сектора украинской экономики, такие как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ, а также рассказал о шагах, которые предпринимает правительство для привлечения инвестиций.
Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что Конгресс США проголосует по законопроекту о помощи Украине и другим союзникам в субботу вечером.
Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине
Суд назначил залог в размере 242 240 грн должностному лицу государственного предприятия, который участвовал в преступной схеме, нанесшей 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча".
Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району
Российские оккупанты 17 раз атаковали Никопольский район с беспилотников и артиллерии, а также выпустили ракету по Синельниковскому району, повредив больницу, объект инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, теплицы, газопроводы и линии электропередач, но обошлось без жертв.
После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности
Парламент Швеции проголосовал за снижение минимального возраста для законной смены пола с 18 до 16 лет, что позволяет людям менять юридический пол с 16 лет с согласия родителей и врача.
В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов
Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.
Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом созыв внеочередного заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля для обсуждения насущной потребности Украины в поддержке противовоздушной обороны и боеприпасах на фоне российских атак.
В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"
С удлинением светового дня в Украине период активного потребления электроэнергии увеличился с 09:00 до 22:00, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян
Украинские пограничники в Харьковской области с помощью беспилотников-камикадзе уничтожили позиции российского противника, в том числе замаскированный комплекс для дистанционного минирования и электрический трансформатор.