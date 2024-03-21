россияне повредили почти половину оборудования ТЭС: в "Центрэнерго" рассказали об основных вызовах отопительного сезона

Несмотря на сложное начало работы, "Центрэнерго" удалось несмотря на войну увеличить собственные мощности обеспечить и стабильный отопительный сезон. Об этом в эфире телемарафона заявил технический директор ПАО "Центрэнерго" Евгений Гарькавый, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина перезимовала блэкаутов, без отключений электроэнергии и несмотря на прогнозы некоторых экспертов - перезимовали со светом и теплом.

Эта зима была настоящим вызовом. В результате ракетных ударов россиян было повреждено около 40% оборудования на наших ТЭС. Мы также понимали, что враг продолжит уничтожать энергетические объекты Украины. (...) Ситуация с которой мы начинали работу угрожала срыву отопительного сезона - рассказал технический директор ПАО "Центрэнерго"

Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

В то же время он отметил, что энергетикам удалось наладить работу компании, скорректировать ремонтную программу, и даже увеличить мощности компании в шесть раз.

Последний раз "Центрэнерго" работало с такими мощностями еще 10 лет назад, то есть до начала войны. Наши склады заполнены углем и мы полностью обеспечили потребности наших ТЭС - резюмировал Евгений Гарькавый.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что компаниям "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" удалось увеличили объемы добычи газа на 11%, что позволило Украине впервые пройти отопительный сезон благодаря газу собственной добычи