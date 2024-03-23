Россияне обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевской области

В пятницу, 22 марта, в 09:31 и 14:41 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В пятницу, в 14:00 обстрелам из артиллерии подверглась Куцурубская громада. Пострадавших нет.

Кроме того, в 15:25 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Дополнение

В течение суток силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136".

Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину