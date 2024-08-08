россияне обстреляли Донецкую область 18 раз: двое погибших, 4 раненых
Киев • УНН
За сутки оккупанты 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены десятки домов в разных районах, эвакуированы 944 человека, в том числе 197 детей.
За 7 августа российские войска убили 2 жителей Донецкой области. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения. Всего враг 18 раз обстрелял населенные пункты Донетчины. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 944 человека, в том числе 197 детей
По словам Филашкина, ситуация с безопасностью в области по состоянию на утро 8 августа выглядит так:
- Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждены 2 дома и здание предприятия.
- Покровский район. В Курахово повреждены 2 частных дома, еще 1 - в Успеновке. В Луче Гродовской громады ранен человек. Также 1 человек ранен в Новогродовке.
- Краматорский район. В Торском Лиманской громады 3 дома разрушены и 3 повреждены. Под огнем окраины Николаевской и Константиновской громад. В Ильиновской громаде в Плещеевке ранен человек и поврежден дом, в Заре повреждено 8 объектов.
- Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и многоэтажка. Торецк подвергся четырем авиаударам. В Северске повреждены 2 дома.
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