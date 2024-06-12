Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов, вызвав 13 взрывов, сообщило в среду Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении в Facebook.

Так, в Семеновской громаде зафиксировано 13 взрывов (приходы, вероятно, из минометов 120 мм) в направлении н.п. Блешня и Леоновка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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