росіяни обстріляли Чернігівщину з мінометів: 13 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з мінометів, спричинивши 13 вибухів у напрямку Блешні та Леонівки в Семенівській громаді, без повідомлень про жертви серед місцевого населення.
Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів, спричинивши 13 вибухів, повідомило в середу Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 13 вибухів", - ідеться у повідомленні у Facebook.
Так, у Семенівській громаді зафіксовано 13 вибухів (приходи, ймовірно, з мінометів 120 мм) у напрямку н.п. Блешня та Леонівка.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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