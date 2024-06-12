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росіяни обстріляли Чернігівщину з мінометів: 13 вибухів

росіяни обстріляли Чернігівщину з мінометів: 13 вибухів

Київ • УНН

 • 26317 перегляди

Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з мінометів, спричинивши 13 вибухів у напрямку Блешні та Леонівки в Семенівській громаді, без повідомлень про жертви серед місцевого населення.

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів, спричинивши 13 вибухів, повідомило в середу Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.    

Деталі

"Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 13 вибухів", - ідеться у повідомленні у Facebook.

Так, у Семенівській громаді зафіксовано 13 вибухів (приходи, ймовірно, з мінометів 120 мм) у напрямку н.п. Блешня та Леонівка.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Армія рф з ночі атакувала Сумщину з мінометів, дроном та з авіації: 20 вибухів12.06.24, 09:04 • 37701 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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