россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины

Армия рф в ночь на 14 марта и сегодня утром 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Враг атаковал Сумщину дронами типа "Shahed-136/131", сбрасывал КАБы и бил из минометов. Об этом в четверг сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

В общем, за ночь и утро было зафиксировано 35 взрывов.

россияне атаковали БПЛА типа "Shahed-136/131" Шосткинскую, Тростянецкую, Белопольскую и Сумскую общины области.

Кроме того, армия рф нанесла авиаудары КАБ (6 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва) Великописаревской общины.

По Белопольской громаде враг бил из минометов (14 взрывов).

Середино-Будскую общину армия рф ударила КАБ "РБК-500 МПК" (2 взрыва).

По Юнаковской общине также был авиационный удар КАБ "РБК-500 ШОАБ-0,5М МПК" (1 взрыв).

Из-под завалов в Сумах деблокировали вторую жертву атаки рф