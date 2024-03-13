Из-под завалов в Сумах деблокировали вторую жертву атаки рф

В Сумах количество погибших в результате вражеского удара в ночь на 12 марта увеличилось до двух, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Во время разбора завалов 5-этажного жилого дома сотрудникам ГСЧС деблокировано тело второго погибшего лица - говорится в сообщении ГСЧС.

Известно о 2 погибших и 8 пострадавших людей в результате ночной российской атаки по городу. Работы продолжаются, сообщили в ГСЧС.

Ранее УНН сообщал об одном погибшем человеке в Сумах.

Напомним

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах "шахедом". Уничтожено около полутора десятков квартир. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей.