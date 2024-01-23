россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ

В россии после атаки дронов на ленинградскую область начали размещать вокруг санкт-петербурга зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет Astra, сообщает УНН.

"С-300 ставят вокруг питера. Поэтому готовимся, ребята, к худшему", - говорится в сообщении.

Как отмечается жители заметили в регионе ЗРК С-300. после первых с начала войны атак БПЛА на ленинградскую область.

Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

Напомним

18 января БПЛА атаковали "Петербургский нефтяной терминал", а 21 января терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Это были первые атаки на Ленинградскую область с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Источники сообщали журналисту УНН, что атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники.

Позже источники УНН подтвердили, что атакованный дронами СБУ российский нефтяной терминал в ленинградской области рф остановил работу.