россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ
Киев • УНН
После атак БПЛА на ленинградскую область рф начала разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-300 вокруг санкт-петербурга.
В россии после атаки дронов на ленинградскую область начали размещать вокруг санкт-петербурга зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет Astra, сообщает УНН.
"С-300 ставят вокруг питера. Поэтому готовимся, ребята, к худшему", - говорится в сообщении.
Как отмечается жители заметили в регионе ЗРК С-300. после первых с начала войны атак БПЛА на ленинградскую область.
Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.
Напомним
18 января БПЛА атаковали "Петербургский нефтяной терминал", а 21 января терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Это были первые атаки на Ленинградскую область с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Источники сообщали журналисту УНН, что атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники.
Позже источники УНН подтвердили, что атакованный дронами СБУ российский нефтяной терминал в ленинградской области рф остановил работу.
россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ
После атак БПЛА на ленинградскую область рф начала разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-300 вокруг санкт-петербурга.
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