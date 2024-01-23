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росіяни почали розміщувати ЗРК С-300 довколо петербурга після атак України- ЗМІ

росіяни почали розміщувати ЗРК С-300 довколо петербурга після атак України- ЗМІ

Київ • УНН

 • 21974 перегляди

Після атак БПЛА на ленінградську область рф почала розгортати зенітно-ракетні комплекси С-300 навколо санкт-петербурга.

В росії після атаки дронів на ленінградську область почали розміщувати навколо  санкт-петербурга  зенітно-ракетні комплекси С-300, пише Astra, повідомляє УНН

"С-300 ставлять навколо пітера. Тож готуємося, хлопці, до гіршого",  - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається жителі помітили в регіоні ЗРК С-300. після перших з початку війни атак БПЛА на ленінградську область . 

Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

Нагадаємо 

18 січня  БПЛА атакували "Петербурзький нафтовий термінал", а 21 січня термінал компанії "Новатек" у порту Усть-Луга. Це були перші атаки на ленінградську область від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Джерела повідомляли журналісту УНН, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники.

Пізніше джерела УНН підтвердили, що атакований дронами СБУ російський нафтовий термінал в ленінградській області рф зупинив роботу. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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