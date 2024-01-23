росіяни почали розміщувати ЗРК С-300 довколо петербурга після атак України- ЗМІ
Київ • УНН
Після атак БПЛА на ленінградську область рф почала розгортати зенітно-ракетні комплекси С-300 навколо санкт-петербурга.
В росії після атаки дронів на ленінградську область почали розміщувати навколо санкт-петербурга зенітно-ракетні комплекси С-300, пише Astra, повідомляє УНН.
"С-300 ставлять навколо пітера. Тож готуємося, хлопці, до гіршого", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається жителі помітили в регіоні ЗРК С-300. після перших з початку війни атак БПЛА на ленінградську область .
Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.
Нагадаємо
18 січня БПЛА атакували "Петербурзький нафтовий термінал", а 21 січня термінал компанії "Новатек" у порту Усть-Луга. Це були перші атаки на ленінградську область від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Джерела повідомляли журналісту УНН, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники.
Пізніше джерела УНН підтвердили, що атакований дронами СБУ російський нафтовий термінал в ленінградській області рф зупинив роботу.