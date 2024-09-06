россияне били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: есть раненый и разрушения

В течение суток, 6 сентября, россияне несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов в регионе ранен по меньшей мере один человек, также есть значительные разрушения. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Пострадавший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. (...) В целом по Никопольщине враг ударил более полутора десятков раз. Тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и боеприпасами, которые сбрасывал с БПЛА - рассказал глава ОВА.

По его словам, в городе побита инфраструктура. В частности, повреждены 2 дома местных и один загорелся. Также изуродованы 2 торговых павильона и хозяйственная постройка.

Кроме города, россияне также атаковали Марганецкую и Мировскую громады. Там горели частный дом и хозяйственные постройки. Пожары произошли и на двух дворах. Огонь уничтожил авто. В Покровской громаде повреждения есть на птицефабрике.

Напомним,

В пятницу, 6 сентября, в результате удара баллистическими ракетами по Павлограду пострадали 64 человека. Россияне применили пять ракет типа «Искандер-М»/KN-23, украинские силы ПВО сбили 2 БПЛА над регионом.