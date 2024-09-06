росіяни били по Дніпропетровщині дронами та артилерією: є поранений та руйнування
Київ • УНН
Окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. Внаслідок атак поранено 49-річного чоловіка, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та птахофабрику.
Протягом доби, 6 вересня, росіяни декілька разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих обстрілів в регіоні поранено щонайменше одну людину, також є значні руйнування. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Потерпілий є і у Нікополі. Це 49-річний чоловік. (...) Загалом по Нікопольщині ворог вдарив понад півтора десятка разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БпЛА
За його словами, у місті побита інфраструктура. Зокрема, пошкоджені 2 оселі місцевих і одна зайнялася. Також понівечені 2 торговельні павільйони та господарська споруда.
Окрім міста, росіяни також атакували Марганецьку та Мирівську громади. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто. У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.
Нагадаємо
У п'ятницю, 6 вересня, внаслідок удару балістичними ракетами по Павлограду постраждало 64 особи. Росіяни застосували п'ять ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, українські сили ППО збили 2 БПЛА над регіоном.