россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

Ночью российские захватчики атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, и попали по энергетическим объектам. Из-за этого в Одесской области действуют аварийные отключения света, и возможны почасовые отключения на Харьковщине и в Кривом Роге. О ситуации с энергетикой рассказали в НЭК Укрэнерго, пишет УНН.

Ночью россияне снова нанесли удары по энергетическим объектам. Целью были высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в южном регионе. Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г. Одесса и прилегающих районах. При росте потребления их объем может увеличиваться. Больше информации на страницах местного облэнерго. - говорится в сообщении Укрэнерго.

Детали

В компании отметили, что ограничения потребления электроэнергии продолжают действовать на Харьковщине и в Кривом Роге. И отметили, что прошлой ночью графики отключений не применялись, однако из-за роста потребления, а соответственно и нагрузки на энергосистему, днем эти отключения в указанных районах возможны.

Вероятно отключение света введут в часы вечернего максимума. В "Укрэнерго" призывают граждан потреблять электроэнергию экономно.

Напомним,

Утром председатель ОВА Львовщины сообщил, что ночью российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Накануне УНН сообщалв, что энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к сети после ремонта, сейчас он производит 300 МВт-ч. Планировалось после снятия ограничений увеличить производство электроэнергии.