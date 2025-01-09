враг атаковал укрепления Сил обороны в Белогоровке, некоторые позиции разрушены - ОСУВ "Хортица"

российские войска провели успешное наступление на позиции ВСУ в Белогоровке на Северском направлении. Противник также ведет штурмовые действия на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

российские войска обстреляли позиции украинских сил в Белогоровке на Северском направлении. Из-за этого Силы обороны потеряли некоторые позиции. Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица", передает УНН. Детали Так, на Северском направлении противник атаковал укрепления ВСУ в Белогоровке. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции были разрушены. Сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения. Тем временем на Лиманском направлении враг штурмовал украинские позиции в районах Надежды, Копанок, Новоегоровки, в Макеевке и Тернах. Кроме этого, на Купянском направлении россияне проводили штурмовые действия в районах Колесниковки, Голубовки и Загрызово. Для наращивания усилий и перемещения личного состава в направлениях на Петропавловку и Зеленый Гай враг применял бронетехнику. В результате срабатывания инженерных заграждений и нанесения огневого поражения нашими подразделениями было уничтожено три танка, три ББМ, одна БМП. Еще две ББМ - повреждены - говорится в заметке. На Покровском направлении атаки противника были направлены на позиции Сил обороны в районах Миролюбовки, Барановки, Елизаветовки, Зеленого, Котлиного, Надиевки, в Лисовке, Даченском, Шевченко и Ясеновом. Воины сдерживают натиск противника, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. В то же время на Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в районе Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки. Напомним За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали 1430 военных армии рф и ряд единиц вражеской техники и вооружения.