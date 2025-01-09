ворог атакував укріплення Сил оборони в Білогорівці, деякі позиції зруйновано - ОСУВ "Хортиця"

російські війська обстріляли позиції українських сил у Білогорівці на Сіверському напрямку. Через це Сили оборони втратили деякі позиції. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця", передає УНН.

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Так, на Сіверському напрямку противник атакував укріплення ЗСУ в Білогорівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції були зруйновані. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Тим часом на Лиманському напрямку ворог штурмував українські позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах.

Крім цього, на Куп’янському напрямку росіяни проводили штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку.

У результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ - пошкоджено