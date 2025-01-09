ворог атакував укріплення Сил оборони в Білогорівці, деякі позиції зруйновано - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
російські війська провели успішний наступ на позиції ЗСУ в Білогорівці на Сіверському напрямку. Противник також веде штурмові дії на Лиманському, Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках.
російські війська обстріляли позиції українських сил у Білогорівці на Сіверському напрямку. Через це Сили оборони втратили деякі позиції. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця", передає УНН.
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Так, на Сіверському напрямку противник атакував укріплення ЗСУ в Білогорівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції були зруйновані. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.
Тим часом на Лиманському напрямку ворог штурмував українські позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах.
Крім цього, на Куп’янському напрямку росіяни проводили штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку.
У результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ - пошкоджено
На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на позиції Сил оборони в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, в Лисівці, Даченському, Шевченко та Ясеновому. Воїни стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.
Водночас на Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.
Нагадаємо
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1430 військових армії рф та низку одиниць ворожої техніки й озброєння.