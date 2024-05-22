Россияне атаковали "шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа на Сумщине

Россияне ударили по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа Сумской области ударными БПЛА типа "Шахед". об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

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Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед" , по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа пишут в НОВА.

Там добавляют, что на местах прилетов работают все необходимые службы, а последствия атаки россиян уточняются.

Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

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