Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

Российские оккупанты концентрируют силы на Сумском направлении, чтобы оттянуть украинские войска с других направлений. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW, передает УНН.

Детали

В сообщении указывается, что заместитель командира украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, сообщил 20 мая, что российские войска начали накапливаться на Сумском направлении. Их зафиксировано ограниченное количество, но целью является не захват территорий, а оттягивание украинских сил с других направлений и также закрепление у границ.

Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 000-10 000 человек, которые состоят из:

трех недоукомплектованных мотострелковых полков,

восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов;

одного батальона ВДВ, переброшенных из разных частей, соединений и военных округов;

не менее двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.

Аналитики ISW считают, что даже ограниченная активность российских захватчиков может привести к растягиванию украинских сил вдоль широкого фронта. Захватчики смогут растянуть и прикрепить украинские силы к границе до тех пор, пока Россия угрожает проникновением на другие приграничные территории за пределами севера Харьковской области.

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