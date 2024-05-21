Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  137377 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  121300 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  192560 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  180883 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190826 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162618 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121199 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125403 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135584 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125711 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  375640 просмотра

Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

Россия концентрирует силы на Сумском направлении, чтобы отвлечь украинские войска от других направлений и консолидироваться у границ, говорится в отчете Института исследования войны.

Война •   •  5066 просмотра
Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины

Германия соглашается поддержать план США по использованию замороженных российских активов, преимущественно в Европе, для оказания помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

Война •   •  7128 просмотра
Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины

Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС

Франция поддерживает запрос прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордеров на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и палестинского исламистского движения ХАМАС, осуждая при этом антисемитские убийства, совершенные ХАМАС, и призывая к долгосрочному политическому решению для восстановления мира.

политика •   •  7337 просмотра
Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС

США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту

США и Саудовская Аравия близки к завершению двустороннего оборонного соглашения, которое предусматривает американские гарантии защиты Саудовской Аравии, доступ Саудовской Аравии к передовым американским вооружениям, таким как самолеты F-35, в обмен на прекращение закупок китайского оружия, а также обмен новыми технологиями, включая искусственный интеллект.

Война •   •  9636 просмотра
США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту

Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, а представитель ЕС Жозеп Боррель отметил мандат МУС на преследование серьезных международных преступлений, заявив, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны выполнять решения МУС.

политика •   •  9275 просмотра
Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Сегодня, 21 мая, поклонники чайных традиций, а также просто любители этого тонизирующего напитка во многих странах мира могут присоединиться к Международному дню чая. Считается, что чай начали культивировать тысячи лет назад на востоке Индии, севере Мьянмы и юго-западе Китая.

УНН Lite •   •  11889 просмотра
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Министерство иностранных дел Великобритании не поддерживает решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что расследование израильско-палестинского конфликта не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку Израиль не является участником Римского статута.

политика •   •  10106 просмотра
Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Попытка Путина развязать в 2024 году имперскую агрессивную войну 19-го века против Украины является стратегической ошибкой, считает министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  17849 просмотра
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.

Война •   •  15918 просмотра
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

Польща планує створити систему укріплень, бункерів та інших перешкод уздовж 400-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю, включно з відновленням лісів і затопленням деяких ділянок, щоб повернути відчуття безпеки жителям, які проживають там.

Война •   •  13711 просмотра
Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью