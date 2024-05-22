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Росіяни атакували "шахедами" енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа на Сумщині

Росіяни атакували "шахедами" енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа на Сумщині

Київ • УНН

 • 20570 перегляди

Російські війська атакували енергетичні об'єкти у містах Шостка та Конотоп Сумської області за допомогою ударних безпілотників типу "Шахід", що призвело до перебоїв у подачі електроенергії.

Росіяни вдарили по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа Сумської області ударними БпЛА типу "Шахед".  Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа

пишуть в ОВА.

Там додають, що на місцях прильотів працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки росіян уточнюються.

Ведеться робота по відновленню електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Росія концентрує сили на Сумському напрямку – ISW21.05.24, 07:15 • 26662 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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