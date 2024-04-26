россияне 9 раз обстреляли Черниговщину, вызвав 46 взрывов
Киев • УНН
Российские войска 9 раз обстреляли приграничье Черниговской области, вызвав 46 взрывов из артиллерии, минометов, реактивных снарядов и взрывчатки, сброшенной с БПЛА.
Российские войска за прошедшие сутки 9 раз обстреляли приграничье Черниговской области, прозвучало 46 взрывов. россияне попали ракетой, сбрасывали взрывчатку с БППА и стреляли из артиллерии и минометов. Об этом сообщило в пятницу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска в девяти случаях нанесли удары из различного вида вооружения по границе Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов", - говорится в сообщении представительства в Facebook.
В частности, вражеские обстрелы зафиксировали:
- Новгород-Северская громада: 6 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Гремяч.
- Семеновская громада: 19 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии и авиационной ракеты) в направлении н.п. Леонивка, Лубяное, Карповичи и Заречье.
- Сновская громада: 9 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и взрывные устройства сброшены из вражеских БППА) в направлении н.п. Мостки и Плехов.
- Городнянская громада: 12 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Сеньковка.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована
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