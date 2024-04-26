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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне 9 раз обстреляли Черниговщину, вызвав 46 взрывов

россияне 9 раз обстреляли Черниговщину, вызвав 46 взрывов

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 07:41  •  5131 просмотра

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Российские войска 9 раз обстреляли приграничье Черниговской области, вызвав 46 взрывов из артиллерии, минометов, реактивных снарядов и взрывчатки, сброшенной с БПЛА.

Российские войска за прошедшие сутки 9 раз обстреляли приграничье Черниговской области, прозвучало 46 взрывов. россияне попали ракетой, сбрасывали взрывчатку с БППА и стреляли из артиллерии и минометов. Об этом сообщило в пятницу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.  

Детали

"В течение суток российские войска в девяти случаях нанесли удары из различного вида вооружения по границе Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов",  - говорится в сообщении представительства в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы зафиксировали:

  • Новгород-Северская  громада: 6 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Гремяч.
  • Семеновская громада: 19 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии и авиационной ракеты) в направлении н.п. Леонивка, Лубяное, Карповичи и Заречье.
  • Сновская громада: 9 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и взрывные устройства сброшены из вражеских БППА) в направлении н.п. Мостки и Плехов.
  • Городнянская громада: 12 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Сеньковка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована

- указали в представительстве ГПСУ. 
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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