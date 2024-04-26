россияне 9 раз обстреляли Черниговщину, вызвав 46 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки 9 раз обстреляли приграничье Черниговской области, прозвучало 46 взрывов. россияне попали ракетой, сбрасывали взрывчатку с БППА и стреляли из артиллерии и минометов. Об этом сообщило в пятницу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска в девяти случаях нанесли удары из различного вида вооружения по границе Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов", - говорится в сообщении представительства в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы зафиксировали:

Новгород-Северская громада: 6 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 19 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии и авиационной ракеты) в направлении н.п. Леонивка, Лубяное, Карповичи и Заречье.



Сновская громада: 9 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и взрывные устройства сброшены из вражеских БППА) в направлении н.п. Мостки и Плехов.



Городнянская громада: 12 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Сеньковка.

