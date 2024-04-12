россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  133260 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  122835 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135392 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160870 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139562 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134265 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117697 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  202691 просмотра
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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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9 апреля 2024, 13:31  •  250904 просмотра

россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о том, что Париж больше не заинтересован в переговорах с москвой.

Война •   •  4226 просмотра
россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Дорожники начали асфальтирование пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская, обустройство тротуаров, обочин, съездов и ремонт двух мостовых переходов, 53-километровый участок планируют завершить в этом году.

Общество •   •  3803 просмотра
На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность относительно поддержки Китаем россии и избыточных мощностей китайского производства, одновременно стремясь уменьшить риски, не отделяясь от китайской экономики.

Новости Мира •   •  3773 просмотра
Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Константиновке на Донетчине: по меньшей мере трое пострадавших

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Константиновке Донецкой области пострадали по меньшей мере 3 человека.

Война •   •  5401 просмотра
россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Константиновке на Донетчине: по меньшей мере трое пострадавших

Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

75-летняя женщина получила тяжелые ранения, в том числе взрывную травму и травму головы, после того, как российские войска атаковали ее с помощью беспилотника, сбросившего взрывчатку на ее двор в Бериславе, Херсонская область.

Война •   •  4830 просмотра
Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

Посевная-2024: украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров зерна

Украинские фермеры уже засеяли более 1,26 миллиона гектаров яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, такими как пшеница, ячмень, горох и овес на подконтрольной Украине территории.

Экономика •   •  5678 просмотра
Посевная-2024: украинские аграрии уже засеяли более миллиона гектаров зерна

Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум: предварительно, без пострадавших

Российская армия нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум 12 апреля, но, по предварительным данным, жертв нет.

Общество •   •  6939 просмотра
Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум: предварительно, без пострадавших

На Николаевщине завтра День траура по погибшим от атаки рф 11 апреля

Пятеро мирных жителей погибли в результате российского ракетного удара по Николаеву. 13 апреля объявлено Днем траура в регионе.

Общество •   •  6383 просмотра
На Николаевщине завтра День траура по погибшим от атаки рф 11 апреля

В москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который пошел на сотрудничество с врагом

В москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему сотруднику Службы безопасности Украины, который перешел на сторону россии. В результате взрыва мужчина получил рваную рану ноги.

Новости Мира •   •  5333 просмотра
В москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который пошел на сотрудничество с врагом

В Волчанске в Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданскую машину, есть раненый - МВД

В Волчанске Харьковской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал мужчина, в селе Колесниковка из-за вражеского артиллерийского обстрела вспыхнул лесной пожар, а в Моначиновке и Купянске-Кузловом из-за вражеского огня есть жертвы и пострадавшие.

Война •   •  6042 просмотра
В Волчанске в Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданскую машину, есть раненый - МВД