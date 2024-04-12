россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

россия вызывает посла Франции в эту пятницу, 12 апреля, после названных ею "неприемлемыми" комментариев главы МИД страны Стефана Сежурне, который заявил в понедельник, что больше не имеет "интереса" в переговорах с москвой, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

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россия вызвала посла Франции в москве в пятницу после комментариев, которые назвала "неприемлемыми", главы французской дипломатии Стефана Сежурне, который в понедельник заявил, что Париж больше не имеет "интереса" в переговорах с москвой.

"Посол Франции был проинформирован о неприемлемости таких заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в заявлении российского мид, осуждая "сознательные и преднамеренные действия" Парижа, направленные на "подрыв" самой возможности какого-либо диалога между двумя странами.

Дополнение

После недавнего телефонного разговора между министрами обороны россии и Франции, в результате которого были противоречивые сообщения, министр иностранных дел Франции заявил в Абиджане средствам массовой информации France 24 и RFI: "Сегодня мы не заинтересованы в дискуссиях с российскими официальными лицами, поскольку пресс-релизы, что появляются, и сообщения о них являются ложными".

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