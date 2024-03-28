россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  103321 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  77979 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  97952 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  137405 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140197 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143334 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152227 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127201 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139906 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126582 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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20 марта 2024, 17:18  •  513212 просмотра

россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

россия наложила вето на резолюцию ООН о продлении мандата группы по мониторингу санкций против Северной Кореи.

Новости Мира •   •  8956 просмотра
россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

Европейский Союз предлагает радикальные изменения в том, как он финансирует более бедных стран-членов, рассматривая возможность привязки значительной части финансирования из своего бюджета к выполнению целевых показателей.

Экономика •   •  13518 просмотра
Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский

Украине нужны американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и больше артиллерии, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и отразить очередное крупное российское наступление, заявил Президент Владимир Зеленский.

Война •   •  12636 просмотра
Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский

Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет большой дальности, ракет средней дальности "воздух-воздух" и ракет малой дальности "воздух-воздух", что значительно усилит возможности Польши в сфере сдерживания и обороны.

Новости Мира •   •  11628 просмотра
Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

Законопроект о мобилизации готов на 95%, рассмотрено более 4 тысяч правок - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 4051 из 4266 поправок к законопроекту о мобилизации, что делает его готовым на 95%, а остальные поправки планируется завершить завтра.

Война •   •  14912 просмотра
Законопроект о мобилизации готов на 95%, рассмотрено более 4 тысяч правок - Железняк

Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Над Севастополем был сбит военный самолет, предположительно, вражеский истребитель Су-27, который упал в 200 метрах от берега, не причинив повреждений.

Война •   •  14284 просмотра
Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

По словам Президента Зеленского, армия путина может продвинуться в Европу после Украины, что может привести к тому, что граждане США будут вынуждены воевать как члены НАТО.

Война •   •  15512 просмотра
Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Председатель комитета государственной думы рф по молодежной политике заявил, что платформа Telegram и ее владелец Павел Дуров активно сотрудничают с российскими правоохранительными органами, оперативно реагируя на инциденты и блокируя запрещенный контент в рамках российского законодательства.

Новости Мира •   •  14473 просмотра
В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

По словам Президента Владимира Зеленского, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но она не в состоянии отразить еще одно крупное российское наступление.

Война •   •  16820 просмотра
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

российское следствие утверждает, что задержало еще одного подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити", утверждая, что нападавшие якобы получили деньги и криптовалюту из Украины для финансирования преступления, хотя США отрицают причастность Украины и не предоставили никаких доказательств.

Криминал и ЧП •   •  15558 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"