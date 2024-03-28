россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

В четверг, 28 марта, россия на заседании Совета безопасности ООН наложила вето на резолюцию, которая продлевала мандат группы экспертов, ответственных за мониторинг санкций против Северной Кореи. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Отмечается, что резолюцию Совбеза ООН по Северной Корее, которую подготовили США, поддержали 13 членов органа. Китай во время голосования воздержался, что не влияло бы на ее принятие, если бы россия не наложила вето.

Резолюция касалась мандата санкционного комитета по вопросам КНДР при Совбезе, который действовал с 2006 года - тогда же, когда на Пхеньян наложили санкции за первое испытание ядерного оружия. Он отвечал за мониторинг соответствующих ограничений.

Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

Посол России в ООН Василий Небензя перед голосованием заявил, что западные страны пытаются "задушить" Северную Корею, а санкции оказались "неактуальными" и "оторванными от реальности" в сдерживании ее ядерной программы.

В свою очередь заместитель посла заявил, что вето рф это "попытка одного члена совета заставить замолчать независимые объективные расследования" нарушений санкций Северной Кореей.

Напомним

Ранее Financial Times сообщил, что россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею вопреки санкциям ООН, а Пхеньян предоставляет рф оружие в ответ, что является бартерной сделкой, которая открыто нарушает санкции