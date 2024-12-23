Россия обвиняет Молдову в военной подготовке: очередная дезинформация о Приднестровье
Киев • УНН
Российская разведка заявляет о подготовке Молдовой военной операции в Приднестровье по приказу Майи Санду. Кишинев опровергает эти обвинения, называя их очередной дезинформацией.
Россия осуществляет очередную информационную операцию против Молдовы. В частности, речь идет о заявлениях относительно подготовки военной операции в Приднестровье, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Российская разведка сообщает о том, что Президент Молдовы Майя Санду якобы отдала приказ о подготовке военной операции в Приднестровье, что является очередной информационной операцией против соседнего с Украиной государства с целью дестабилизировать ситуацию в регионе.
"В российском разведывательном ведомстве утверждают, будто на недавнем совещании в Кишиневе обсуждался вопрос остановки транзита газа через Украину и возможный захват приднестровских объектов",— говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Кишинев такие планы не подтвердил, а значит это является очередной российской дезинформацией, направленной на разжигание конфликтов и создание напряженности между соседними странами.
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