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Россия обстреляла Херсон: ранены по меньшей мере трое мирных жителей

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В результате ночного обстрела Херсона трое мирных жителей получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. Пострадавшие госпитализированы, они находятся под наблюдением медиков.

Россия обстреляла Херсон: ранены по меньшей мере трое мирных жителей

В результате ночного обстрела Корабельного района Херсона в медицинской помощи нуждались 75-летняя женщина и 44-летний мужчина. Обоих госпитализировали с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами. Также в Центральном районе города пострадал 61-летний мужчина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Медпомощь понадобилась двум жителям Херсона, которые ночью пострадали из-за российского обстрела Корабельного района. У 75-летней женщины и 44-летнего мужчины диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии

- говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением медиков.

Дополнение

Ночью 13 июля российская армия обстреляла Центральный район Херсона. Из-за вражеской атаки 61-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Алена Уткина

Алена Уткина

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Херсон
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