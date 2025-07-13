росія обстріляла Херсон: поранено щонайменше трьох мирних жителів
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Херсона троє мирних жителів отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Постраждалих госпіталізовано, вони перебувають під наглядом медиків.
Унаслідок нічного обстрілу Корабельного району Херсона медичної допомоги потребували 75-річна жінка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізували з мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами. Також у Центральному районі міста постраждав 61-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська ОВА передає УНН.
Меддопомога знадобилась двом жителям Херсона, котрі вночі постраждали через російський обстріл Корабельного району. У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії
Наразі потерпілі перебувають у лікарні під наглядом медиків.
Доповнення
Вночі 13 липня російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Через ворожу атаку 61-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.