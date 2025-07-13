росія обстріляла Херсон: поранено щонайменше трьох мирних жителів

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
Ексклюзив
06:45 • 214 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
12 липня, 18:07 • 20919 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 17:25 • 57784 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
12 липня, 16:32 • 78969 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
12 липня, 14:30 • 75055 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 78356 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 208676 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 207185 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 164597 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 108004 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
52%
752мм
Популярнi новини
Негода на Харківщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані12 липня, 23:51 • 8342 перегляди
Катастрофа літака Air India: названо попередню причину авіатрощі13 липня, 00:48 • 7148 перегляди
Трагедія в аквапарку: дитина загинула після падіння в басейн01:45 • 11080 перегляди
Окупанти хочуть створити "сквер перемоги" у Маріуполі: вже розробили дизайн-проєкт простору02:14 • 6398 перегляди
Ізраїльський F-15 дивом уник аварійної посадки під час атаки на Іран - ЗМІ02:42 • 4346 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 208676 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 207185 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 190860 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 212461 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 242978 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 75055 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 63532 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 67691 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 106352 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 123517 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

росія обстріляла Херсон: поранено щонайменше трьох мирних жителів

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Херсона троє мирних жителів отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Постраждалих госпіталізовано, вони перебувають під наглядом медиків.

росія обстріляла Херсон: поранено щонайменше трьох мирних жителів

Унаслідок нічного обстрілу Корабельного району Херсона медичної допомоги потребували 75-річна жінка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізували з мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами. Також у Центральному районі міста постраждав 61-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА передає УНН.

Меддопомога знадобилась двом жителям Херсона, котрі вночі постраждали через російський обстріл Корабельного району. У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії

- ідеться у дописі.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Доповнення

Вночі 13 липня російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Через ворожу атаку 61-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9