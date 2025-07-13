росія обстріляла Херсон: поранено щонайменше трьох мирних жителів

Унаслідок нічного обстрілу Корабельного району Херсона медичної допомоги потребували 75-річна жінка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізували з мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами. Також у Центральному районі міста постраждав 61-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА передає УНН.

Меддопомога знадобилась двом жителям Херсона, котрі вночі постраждали через російський обстріл Корабельного району. У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії - ідеться у дописі.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Доповнення

Вночі 13 липня російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Через ворожу атаку 61-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.